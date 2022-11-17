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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Два человека погибли в результате обстрела запорожского поселка

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Поселок городского типа Михайловка в Запорожской области попал под обстрел ВСУ, два человека погибли, сообщил председатель регионального общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Два человека погибли. Девять человек получили ранения. Из них один в тяжелом состоянии, двое в реанимации, четыре человека в данный момент в хирургии", - написал он в своем телеграм-канале.

Михайловка находится на севере области недалеко от линии соприкосновения.

Всего, по данным Рогова, по Михайловке было четыре "прилета" из тяжелых видов вооружения, в частности, под удар попала школа.

Запорожская область
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