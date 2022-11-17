Законопроект о штрафах за превышение квот по выбросам внесут в Госдуму до конца года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минприроды РФ намерено до конца года внести в Госдуму законопроект о введении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) оборотных штрафов за превышение предприятиями квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сообщил в четверг глава ведомства Александр Козлов.

"Установим штрафы в административном кодексе за превышение выбросов по квотам. Сегодня ответственности нет никакой, и мы хотели бы установить штрафы за промежуточные этапы квотирования, как предупреждение, до 250 тысяч рублей, а если не снизил выбросы к 2027 году, то штраф уже составит 10% от выручки. Закон находится в правительстве, согласование проходит в государственно-правовом управлении, ждем внесения в Госдуму в этом году", - сказал Козлов на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, посвященном реализации федерального проекта "Чистый воздух".

Министр напомнил, что на заседании в четверг Дума рассмотрит законопроект об оснащении автоматическими датчиками контроля выбросов предприятий в 12 городах, где проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ. По его словам, такие устройства отечественного производства должны появиться "на трехстах трубах", в настоящий момент идет сертификация этих систем.