Александр Акопов станет гендиректором телеканала СТС и замгендиректора НМГ

Вячеслав Муругов уйдет из медиахолдинга

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Возглавлявший почти 15 лет телеканал СТС, замгендиректора "Национальной Медиа группы" (НМГ) продюсер Вячеслав Муругов решил покинуть медиахолдинг, на обоих постах его сменит кинопродюсер Александр Акопов, говорится в сообщении НМГ.

Назначение Акопова вступит в силу 23 ноября. Муругов "принял решение покинуть компанию", уточнила НМГ.

В новых должностях Акопов будет отвечать за развитие и повышение операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, онлайн-сервиса more.tv, а также собственное производство развлекательного контента холдинга.

Муругов стал гендиректором телеканал СТС в 2008 году, а с 2019 года был заместителем гендиректора НМГ по развлекательному вещанию. Он является членом Академии российского телевидения. Он спродюсировал крупные высокобюджетные кинопроекты, такие, как "Кухня в Париже", "Лед" и "Лед 2".

"Мы глубоко признательны Вячеславу за его многолетний вклад в развитие развлекательного бизнеса НМГ. Благодаря его блестящей индустриальной экспертизе и лидерству развлекательные каналы холдинга уже много лет подряд занимают лидирующие позиции и пользуются заслуженным вниманием рекламодателей", - сказала через пресс-службу гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Она приветствовала приход в команду Акопова, отметив его высокий профессионализм и огромный опыт управления телевизионными, цифровыми и производственными компаниями в медиаотрасли.

Акопов в качестве продюсера разработал и выпустил более 100 телевизионных программ и сериалов, среди которых "Марш Турецкого", "Бригада", "Идиот", "Бедная Настя", "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой", "Татьянин день", "Закрытая школа", "Екатерина", "Елизавета" и др. С 2009 года является сопредседателем правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В 2013 году был избран президентом фонда "Академия российского телевидения" (ТЭФИ). В 2021 году он создал и возглавил Институт кино НИУ "Высшая школа экономики", открывший подготовку актеров, сценаристов, режиссеров и продюсеров по программам бакалавриата и магистратуры.