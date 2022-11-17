Эксперимент по удаленному контролю за опасным производством РФ предложено продлить

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Ростехнадзор предложил продлить на год эксперимент по внедрению дистанционной системы безопасности на опасных производственных объектах - до 31 декабря 2023 года. Об этом говорится в документах к соответствующему проекту постановления правительства на портале regulation.gov.ru.

"Реализация технических мероприятий и апробация систем передачи показателей состояния промышленной безопасности требует продления сроков проведения эксперимента до 31 декабря 2023 года", - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Эксперимент по внедрению дистанционной системы безопасности проходит в России с 1 февраля 2021 года. В нем участвуют организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты. Суть эксперимента заключается в переводе обязательной документации из бумажного в электронный вид. Ее вводом занимается сама организация в своем личном кабинете в новой системе. Программа анализирует документы, после чего автоматически сообщает об ошибках.

"Таким образом, у организации появится возможность самостоятельно себя проверить и исправить нарушения, не дожидаясь прихода инспектора", - объясняли в Ростехнадзоре.

Планировалось, что новая система также будет в онлайн-режиме обрабатывать и передавать в контролирующие органы информацию о технологических процессах, состоянии противоаварийных систем и возможных рисках возникновения опасных ситуаций. Это поможет прогнозировать и предотвращать аварии, а также позволит отменить плановые проверки на производстве, снизив административную нагрузку на организации.