Клиент Тинькофф банка в суде добился компенсации за конвертацию валюты по невыгодному курсу

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Клиент Тинькофф банка Дмитрий Шайдулин через суд смог добиться компенсации от кредитной организации за самовольную конвертацию валютной выручки по невыгодному курсу.

Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Шайдулина к Тинькофф банку о взыскании убытков в размере почти 245 тысяч рублей.

Суд признал действия Тинькофф банка по недобросовестной самовольной конвертации валютной выручки по заведомо невыгодному для истца нерыночному курсу незаконными. Суд обязал банк выплатить клиенту проценты и компенсировать судебные расходы.

Представитель ответчика в суд не явился.

Предприниматель Шайдулин - участник ВЭД. Его контрагент из ОАЭ в рамках контракта перечислил на расчетный счет предпринимателя в Тинькофф банке в конце февраля и начале марта 2022 года $12,4 тысячи (сначала эти средства находились на транзитном счете и после подтверждения клиента должны были поступить на валютный и рублевый счет). На тот момент действовал указ президента Владимира Путина об обязательной конвертации 80% валютной выручки.

Во исполнение этого указа Тинькофф банк 5 марта 2022 года конвертировал $9920 по курсу 92,25 рубля за доллар, зачислил на счет клиента 915,12 тысячи рублей (остальные средства зачислил на валютный счет). При этом клиент поручений на эту конвертацию не давал, говорится в материалах дела.

Предприниматель отмечает, что банк при обязательной продаже валютной выручки не предоставил ему право выбора способа продажи валюты, самовольно избрав наименее выгодный вариант для клиента и наиболее выгодный для себя. Истец считает, что он бы мог продать часть валютной выручки 9 марта 2022 года на торгах Московской биржи и получить 1,160 млн рублей (по курсу 116,94 рубля за доллар).

В конце февраля - первой половине марта текущего года курс рубля резко ослабился. Затем по мере введения мер валютного контроля курс рубля стал укрепляться.

Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".