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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Минтруда предложило расширить субсидирование найма в интересах ОПК

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минтруда подготовило проект постановления правительства, расширяющий возможности программы субсидирования найма. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В соответствии с этим постановлением компании смогут получать субсидии не только за трудоустройство безработных граждан и молодых соискателей, но и в случае оплаты переезда сотрудника из другого региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Помощь от государства может быть оказана предприятиям оборонно-промышленного комплекса, которые компенсировали соискателям расходы на переезд из другого региона к новому месту работы и аренду жилья сроком на год. Мера позволит закрыть потребность работодателей в кадрах и обеспечить рабочие места для 5,5 тыс. граждан, зарегистрированных в центрах занятости", - уточнили в Минтруда.

За расходы на одного сотрудника предприятие сможет получать субсидию в размере 183 348 рублей за год. Выплаты будут осуществляться ежеквартально.

Принять участие в программе смогут промышленные компании, находящиеся за пределами Москвы и Петербурга. Претенденты на субсидии должны работать в регионе не менее одного года, не находиться в процессе реорганизации или ликвидации и иметь штатную численность персонала не менее 50-ти человек. Список предприятий будут утверждать регионы.

В пресс-службе напомнили, что для остальных компаний, если они являются участниками программы субсидирования найма, также полагается денежная компенсация за трудоустройство молодежи и отдельных категорий граждан. Ее размер равен трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

Минтруда ОПК
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