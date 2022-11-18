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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

Керченская паромная переправа возобновила работу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Приостановленное из-за шторма движение паромов в Керченском проливе возобновилось, сообщает Минтранс РФ.

"До 08:15 мск 18 ноября судоходство на переправе было приостановлено по погодным условиям. Утром 18 ноября движение паромов возобновлено", - говорится в сообщении.

По проливу продолжает действовать штормовое предупреждение, высота волн - до 1,5 м.

Ранее сообщалось, что с вечера 17 ноября движение паромов на Керченской переправе приостановлено из-за непогоды.

Керченская переправа Крым Минтранс РФ
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