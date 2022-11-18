Опрос показал нежелание 80% россиян из-за СВО отказаться от празднования Нового года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (81%) считают, что в условиях продолжающейся военной операции РФ на Украине не следует отказываться от новогодних праздничных мероприятий, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, ещё 15% респондентов высказались за сохранение планов праздничных мероприятий, но предложили провести их на более скромном уровне.

На вопрос ВЦИОМ о том, следует ли оставить в силе планы по праздничному новогоднему оформлению магазинов и торговых центров, почти каждый второй (48%) при ответе высказался за полное сохранение всех планов. Более трети (37%) не считают нужным отказываться от праздничного оформления, но предлагают сделать это скромнее. Отказаться от праздничного новогоднего оформления в магазинах и торговых центрах считали бы правильным 12% россиян или каждый восьмой.

Что касается фейерверков и салютов, то, согласно опросу, 22% россиян предложили провести все так же, как и раньше. Ещё ровно столько же респондентов - провести скромнее. Более половины сограждан (54%) считают, что на предстоящие новогодние праздники от этого следует отказаться.

Что касается праздничного новогоднего оформления городов, то, по данным ВЦИОМ, 70% россиян считают нужным эти планы сохранить, но отказаться от приобретения новой иллюминации и украшений. Ещё 14% респондентов предложили не просто не отказываться, но и допустить траты на новые украшения, за полный отказ высказались 12% респондентов.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 12-13 ноября среди 1600 респондентов по заказу Экспертного института социальных исследований.

