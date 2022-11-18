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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

"Газпром" построит в Оренбурге первую в России академию настольного тенниса

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Оренбурге начали строить первую в стране академию настольного тенниса для юных спортсменов из разных регионов, сообщил в Telegram губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Школу до конца 2024 года построит "Газпром" рядом с Центром настольного тенниса, открытым в 2013 году.

"Ее построят газовики, а регион заберет спортивный объект на баланс после завершения строительства", - отметил Паслер.

По его словам, здесь смогут тренироваться "одаренные ребята из разных территорий и в первую очередь из Оренбуржья".

Он отметил, что в Оренбурге сильная школа настольного тенниса, в город ради тренировок приезжают из других районов области и даже из других регионов, сейчас в Оренбуржье пинг-понгом занимаются больше 20 тысяч человек.

Академия будет рассчитана на 100 учеников, обучение будет круглогодичным, сообщили в пресс-службе губернатора. В четырехэтажном здании обустроят жилые, тренировочные и рекреационные помещения. Строительство должно завершиться в четвертом квартале 2024 года, стоимость проекта не названа.

Оренбург Газпром Денис Паслер
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