Индийские инвесторы наладят в Рязанской области производство сгущенки и косметики на молоке

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ООО "НЭК Несторс Индастриз Прайват Лимитед" с индийским капиталом планирует реализовать в Рязанской области проект создания крупного производства молока и молочных продуктов, сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор региона Павел Малков и соучредитель компании Субрата Бхаттачарййа в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам развития агропромышленного комплекса, предусматривающее реализацию комплексного проекта по производству молока и молочной продукции.

Первая очередь рассчитана до 2024 года и предусматривает строительство в Александро-Невском районе предприятия по выпуску сухого и сгущенного молока, кисломолочных продуктов. Мощность переработки составит 100 тонн молока в сутки. Вторая очередь, запуск которой намечен на 2027 год, позволит увеличить объем переработки в 2 раза, наладить выпуск детского питания и косметики на основе молока.

"Мы действительно намерены инвестировать в Рязанскую область не только с нашим проектом, но и с другими партнерами. Мы сейчас обсуждаем вложения в другие проекты", - отметил представитель компании.

ООО "НЭК Несторс Индастриз Прайват Лимитед" зарегистрировано 19 августа 2022 года в Александро-Невском районе Рязанской области с основным видом деятельности - производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Уставный капитал составляет 100 тыс. рублей. Совладельцы компании - граждане Индии Субрата Бхаттачарййа (34% в УК), Прашант Джалан и Ананди Езунг (по 33%).