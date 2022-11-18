Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Пушилин и Пасечник уволили с военной службы мобилизованных студентов ДНР и ЛНР

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин своим указом уволил с военной службы мобилизованных ранее студентов.

Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте врио главы ДНР.

Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Также стало известно, что врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ об увольнении с военной службы ранее мобилизованных студентов.

Указ также вступает в силу со дня его подписания.

ДНР Денис Пушилин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 18 ноября

Военная операция на Украине

СКР возбудил дело по факту расстрела пленных российских солдат

Белоусов ожидает спад ВВП РФ в 2022 году в интервале 2,8-3%

Военная операция на Украине

Российские военные ударом 17 ноября нарушили переброску украинских резервов

Медведев предупредил о риске дефицита ледоколов в РФ к 2030 году

Медведев предупредил о риске дефицита ледоколов в РФ к 2030 году
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Опытное в ДНР

Две украинские НПО признаны нежелательными в РФ

Суд на Урале взыскал с Ройзмана и еще 4 человек 565 тыс. руб. за несогласованную акцию

Суд на Урале взыскал с Ройзмана и еще 4 человек 565 тыс. руб. за несогласованную акцию

Авиакомпания "Якутия" погасит часть долга за SSJ100 за счет бюджета республики

Братья Линники стали напрямую контролировать торговую компанию "Мираторг"

Братья Линники стали напрямую контролировать торговую компанию "Мираторг"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });