Пушилин и Пасечник уволили с военной службы мобилизованных студентов ДНР и ЛНР

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин своим указом уволил с военной службы мобилизованных ранее студентов.

Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте врио главы ДНР.

Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Также стало известно, что врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ об увольнении с военной службы ранее мобилизованных студентов.

Указ также вступает в силу со дня его подписания.