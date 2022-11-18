Пушилин и Пасечник уволили с военной службы мобилизованных студентов ДНР и ЛНР
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин своим указом уволил с военной службы мобилизованных ранее студентов.
Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте врио главы ДНР.
Указ вступает в силу с момента его опубликования.
Также стало известно, что врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ об увольнении с военной службы ранее мобилизованных студентов.
Указ также вступает в силу со дня его подписания.