Вертолет МЧС вылетел на место взрыва газа в Тымовском на Сахалине

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место ЧП в Сахалинской области, где спасатели продолжают разбор завалов после взрыва бытового газа в пятиэтажке, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого пятиэтажного дома в населенный пункт Тымовское на Сахалине. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий взрыва привлечены 59 человек и 13 единиц техники, добавили в ведомстве.