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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Вертолет МЧС вылетел на место взрыва газа в Тымовском на Сахалине

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место ЧП в Сахалинской области, где спасатели продолжают разбор завалов после взрыва бытового газа в пятиэтажке, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого пятиэтажного дома в населенный пункт Тымовское на Сахалине. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий взрыва привлечены 59 человек и 13 единиц техники, добавили в ведомстве.

Сахалинская область Тымовское Сахалин
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