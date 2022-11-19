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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Склад с изолентой загорелся в Башкирии на площади 400 кв. м

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Крупный пожар ликвидируют в складском помещении в башкирском городе Стерлитамаке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в субботу.

Информация о пожаре в нежилом здании по улице Белорецкий тракт поступила пожарным в 16:35 по местному времени. К моменту прибытия пожарных металлокаркасный склад размерами 50х20 м, в котором хранилась изолента, был охвачен огнем. Здание пристроено к административному корпусу размером 50х35 м.

"В 18:10 пожар удалось локализовать на площади 400 кв.метров. Погибших и травмированных нет. Эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечено 38 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 29 человек и 11 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Башкирия МЧС
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