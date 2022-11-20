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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Военные РФ сорвали попытку ВСУ контратаковать свои позиции на Южно-Донецком направлении

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Попытки атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении сорваны, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"На Южно-Донецком направлении в результате нанесения огневого поражения и решительных действий штурмовых групп сорваны попытки ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Славное, Павловка, Ровнополь и Времевка", - сказал он.

По его словам, "потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными".

"Уничтожены два (тягача - ИФ) МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа", - сообщил Конашенков.

Также сорваны попытки противника контратаковать в ЛНР, заявил он.

"На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающего поражения огнем артиллерии по выдвигавшимся колоннам ВСУ сорваны попытки противника атаковать силами трех ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Кременная Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

"Кроме того, противник предпринял безуспешную попытку силами ротной тактической группы атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Коломыйчиха Луганской народной республики. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции", - сказал представитель Минобороны РФ.

Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов, сообщил он.

"По скоплениям противника наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районах населенных пунктов Табаевка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и два пикапа", - сообщил Конашенков.

На Купянском направлении ВСУ активных действий не предпринимали, сказал он.

Хроника 24 февраля – 20 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
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