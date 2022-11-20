Федеральная палата адвокатов не поддержала законопроект о частичном оглашении приговоров

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Федеральной палате адвокатов скептически отнеслись к предложенному Верховным судом РФ проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ".

"Законопроектом предусматривается внесение изменений в УПК РФ, в соответствии с которым суд должен оглашать только вводную и резолютивную части приговора по всем уголовным делам. Не можем согласиться с этим положением законопроекта", - сообщили журналистам в пресс-службе ФПА в воскресенье.

В Палате пояснили, что предлагаемая новация существенно ограничивает действие гласности уголовного судопроизводства, которая является одной из гарантий защиты конституционных прав человека и гражданина, а также важнейшим инструментом для осуществления контроля общества над деятельностью суда и правоохранительных органов.

"Отказ от провозглашения мотивировочной части приговора по всем категориям уголовных дел приведет к непониманию обществом причин вынесения решений и породит еще большее недоверие к суду, что пагубно скажется на многих аспектах осуществления правосудия и охраны правопорядка", - считают в адвокатском сообществе.

В настоящее время тексты приговоров публикуются на сайтах судов только после их вступления в силу, с рядом фактологических изъятий. Следовательно, отмечают в ФПА, в случае принятия рассматриваемого законопроекта общество не будет иметь сведений о мотивации решения суда вплоть до вступления приговора в законную силу, то есть на протяжении длительного времени, с учетом сроков на обжалование.

Кроме того, по их мнению, отказ от провозглашения приговора по всем категориям уголовных дел не будет гарантировать, что он составлен судом в полном объеме на момент его провозглашения.

Также в ФПА не поддержали законопроект в части предложений по упрощению порядка апелляционного производства.

В законопроекте предлагается упростить процедуру рассмотрения апелляционных жалоб и представлений на промежуточные решения. Предлагается исключить судебное следствие, прения сторон и последнее слово. Также в рассмотрении жалоб на итоговые решения, законопроектом предусматривается устранение обязанности проверки в суде апелляционной инстанции доказательств. Суд только в случае удовлетворения ходатайств сторон об исследовании доказательств либо по собственной инициативе проводит судебное следствие.

Также вопросы вызвали у адвокатов поправки, связанные с рассмотрением жалоб на действие (бездействие) следователя.

Свое мнение ФПА направила председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, попросив его довести позицию адвокатов до Госдумы, чтобы она была учтена депутатами при принятии решения.