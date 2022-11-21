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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Белгородская область продлила высокий уровень террористической опасности до 6 декабря

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении действующего в регионе "желтого" (высокого) уровня террористической опасности еще на две недели.

"Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на две недели. И действует на территории Белгородской области до 6 декабря", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

При установлении "желтого" уровня террористической опасности правоохранительными органами, органами власти региона и местного самоуправления принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, общества и государства в условиях угрозы совершения террористического акта.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Белгородская область
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