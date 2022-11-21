В ФПА призвали немедленно выдавать полный текст приговора при его частичном оглашении

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Адвокатское сообщество считает, что предложенный Верховным судом РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ" не может быть принят в части частичного оглашения приговора в его нынешним виде.

"Представляется, что адвокатское сообщество РФ должно настаивать на устранении дефекта указанного законопроекта путем введения в УПК РФ правила о немедленном вручении сторонам полного текста приговора, либо отказа от самой идеи неполного провозглашения приговора", - сказал "Интерфаксу" советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Сергей Насонов.

По его словам, согласно закону, копии текста приговора подлежат вручению участникам процесса в течение 5 суток со дня провозглашения приговора. В судебной практике этот срок часто не соблюдается и может растянуться на несколько месяцев. Поэтому, считает Насонов, в случае легализации оглашения лишь вводной и резолютивной частей приговора подсудимый и его защитник, минимум 5 суток, а максимум - несколько месяцев не будут осведомлены о содержании его описательно-мотивировочной части.

"Приведенные факторы способны создать для осужденного и его защитника препятствие к своевременному и эффективному обжалованию вынесенного приговора. Ни для кого не секрет, что защита сразу после провозглашения приговора подает так называемую краткую жалобу. Однако, даже будучи сокращенной, такая жалоба должна содержать указания на апелляционные основания. Не имея доступ к содержанию описательно-мотивировочной части приговора, защитник не сможет указать эти апелляционные основания. В итоге, возникает риск оставления его апелляционной жалобы без рассмотрения и автоматического пропуска срока на апелляционное обжалование приговора", - отмечает советник ФПА.

Кроме того, Насонов отметил, что законопроект Верховного суда РФ ликвидирует все гарантии составления приговора в полном объеме перед провозглашением его вводной и резолютивной частей. По убеждению адвокатского сообщества, ничто не помешает судье не составлять приговор в полном объеме перед его провозглашением и проверить это будет невозможно.

"Законопроектом Верховного суда РФ создаются все предпосылки для массового распространения этого негативного явления, учитывая высокий уровень загруженности российских судей. Отказ от составления текста приговора в полном объеме перед его провозглашением приведет к ряду весьма негативных последствий для всего российского правосудия. Это неизбежно вызовет деградацию качества мотивирования приговоров, которое и сейчас вызывает серьезные нарекания", - сказал советник ФПА.

По его мнению, отложение составления мотивировочной части приговора суда может стать и коррупциогенным фактором.

Все эти факторы, считают в ФПА, в своей совокупности неизбежно скажутся на уровне легитимности судебной власти в РФ, а также на росте приговоров, которые будут отменяться судами апелляционной и кассационной инстанций, что вызовет рост продолжительности сроков рассмотрения уголовных дел.