Минцифры до среды принимает заявки в допсписок IT-специалистов для отсрочки от призыва

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ сформирует дополнительный список IT-специалистов для отсрочки от осеннего призыва, заявки принимаются до 23 ноября включительно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен. Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от ИТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям. Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними", - говорится в сообщении.

Если организация не подала заявку, ей нужно сформировать список сотрудников, претендующих на отсрочку, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в Минцифры на электронную почту.

Также Минцифры принимает заявки от уже подававших списки компаний, если их сотрудник соответствует критериям, но отсрочку все равно не получил.

В августе на портале Госуслуг стартовал прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов в рамках осеннего призыва. Приём списков сотрудников для отсрочки от осеннего призыва был завершен 11 августа 2022 года.

Претендующие на отсрочку специалисты должны соответствовать ряду критериев. Помимо российского гражданства, возраста от 18 до 27 лет, работы по трудовому договору и т.д. они должны работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Осенний призыв в России начался 1 ноября. На срочную военную службу (1 год) планируется направить 120 тыс. новобранцев.