ВС РФ поддержал отказ Тинькофф банку в иске к "Вымпелкому" о дорогих смс-рассылках

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ 21 ноября отказал Тинькофф банку в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций, отказавших этому кредитному учреждению в иске к "Вымпелкому" на 437 млн рублей о высоких ценах на смс-рассылки, следует из картотеки суда.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 21 апреля оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 28 января отклонил иск кредитного учреждения. Кассационный суд 2 августа также оставил решение в силе. Не согласившись с этим, банк подал жалобу в ВС РФ.

Третьим лицом по делу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Ранее банк подавал иск к МТС на 1,1 млрд рублей, он связан с решением ФАС в отношении телеком-операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги смс-рассылки. Суд 20 октября 2021 года отказал банку в иске. При этом 22 марта 2022 года и 13 июля апелляция и кассация оставили отказ в силе. ВС РФ несколько дней назад также отказал банку в пересмотре решения.

Арбитражный суд Москвы 16 декабря 2021 года отклонил иск Тинькофф банка к "Мегафону" на 677,1 млн рублей о ценах на смс-рассылки. Позже, 14 марта – апелляция и 30 июня – кассация оставили отказ в силе.

Представитель Тинькофф банка ранее подтвердил "Интерфаксу", что иск к "Вымпелкому" также связан с высокими ценами на смс-рассылки.

Иски к операторам по делу ФАС об смс-рассылках подают и другие банки. Так, аналогичный иск к МТС и ЗАО "Связной загрузка" подал банк "Ренессанс кредит", почти на 75 млн рублей, а Совкомбанк – к Tele2 на 136,9 млн рублей.

ФАС в 2019 году признала операторов "большой четверки" – ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл" - виновными в установлении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок. Антимонопольная служба выявила, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители телеком-компаний сообщали тогда, что не согласны с решением антимонопольного ведомства.