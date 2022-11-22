Мосгорсуд получил право рассматривать дела об ограничении доступа к мессенджерам

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон о процедуре подачи административных исков к организаторам распространения информации.

"Поправки уточняют процедуру подачи административных исковых заявлений об ограничении доступа к ресурсам организаторов распространения информации. Организаторы распространения информации - это как мессенджеры, так и другие виды организаторов распространения информации", - сказала "Интерфаксу" автор поправок, первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Ирина Панькина.

Так, одна из поправок предлагает установить, что Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой инстанции административные дела об ограничении доступа к ресурсам организаторов распространения информации.