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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Мосгорсуд получил право рассматривать дела об ограничении доступа к мессенджерам

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон о процедуре подачи административных исков к организаторам распространения информации.

"Поправки уточняют процедуру подачи административных исковых заявлений об ограничении доступа к ресурсам организаторов распространения информации. Организаторы распространения информации - это как мессенджеры, так и другие виды организаторов распространения информации", - сказала "Интерфаксу" автор поправок, первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Ирина Панькина.

Так, одна из поправок предлагает установить, что Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой инстанции административные дела об ограничении доступа к ресурсам организаторов распространения информации.

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