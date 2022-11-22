В РФ создадут единую информационную систему управления наукой

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В России формируется единая информационная система управления наукой, первые сервисы будут запущены до конца года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Выступая на пленарном заседании VII Международного форума Финансового университета, вице-премьер отметил, что одной из важнейших задач является обеспечение востребованности результатов исследований ученых бизнесом и промышленностью. Для этого правительством запущен ряд программ, которые предусматривают создание консорциумов научных и образовательных организаций с предприятиями промышленности и технологическими компаниями.

"Такая кооперация обеспечит науке заказчика, который внедрит результаты исследований в экономику. Для решения этих амбициозных задач сейчас формируется единая информационная система управления наукой, первые сервисы которой будут запущены до конца этого года", - сказал Чернышенко.