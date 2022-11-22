Кабмин разрешил силовым ведомствам совершать закупки для СВО у единственных поставщиков

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предоставило право силовым ведомствам проводить закупки для нужд специальной военной операции у единственных поставщиков.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабинета министров, такие полномочия получили МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России.

По словам премьера РФ Михаила Мишустина, это решение позволит указанным ведомствам "быстрее приобретать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику, а также выполнять задачи, связанные с обороной и безопасностью государства".