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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Кабмин разрешил силовым ведомствам совершать закупки для СВО у единственных поставщиков

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предоставило право силовым ведомствам проводить закупки для нужд специальной военной операции у единственных поставщиков.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабинета министров, такие полномочия получили МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России.

По словам премьера РФ Михаила Мишустина, это решение позволит указанным ведомствам "быстрее приобретать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику, а также выполнять задачи, связанные с обороной и безопасностью государства".

Михаил Мишустин
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