Поправки о правилах продажи изъятых сельхозземель прошли II чтение

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который уточняет механизм продажи изъятых земельных участков сельскохозяйственного назначения, если участки использовались не по назначению.

Правительство внесло законопроект № 155722-8 в палату в июне, он был существенно доработан ко второму чтению.

По общему правилу земельный участок с/х назначения может быть изъят у его собственника по решению суда в случае, если выявлен факт неиспользования такого земельного участка по целевому назначению в течение трех и более лет. Через шесть месяцев после вступления в силу решения суда проводятся публичные торги по такому участку. Принятый законопроект сокращает срок проведения торгов с шести до четырех месяцев.

Устанавливаются сроки рассмотрения судами дел об изъятии земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения - в течение одного месяца со дня поступления в суд соответствующего заявления.

Уточняются правила продажи таких земельных участков. Например, если сейчас по результатам обследования будет выявлено, что на участке требуется проведение мелиоративных мероприятий, то начальная цена такого земельного участка уменьшается на величину, равную стоимости проведения таких мероприятий, но не более чем на 20%, предлагается поднять планку до 30%.

Вводится норме о том, что собственник с/х земельного участка, которому выдано предписание об устранении нарушения, не вправе передавать земельный участок в залог, совершать сделки, направленные на переход, прекращение права собственности на земельный участок. Исключение - переход права собственности в порядке универсального правопреемства.

Предлагается установить, что договоры аренды государственных участков для сенокошения и выпаса скота могут заключаться на срок до пяти лет, в то время как сейчас действует ограничение в три года.