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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Мурашко заявил, что в России не хватает 25-26 тысяч врачей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит кадров в сфере здравоохранения в России по врачам составляет порядка 25 тыс., по среднему медицинскому персоналу - в пределах 50 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Дефицит кадров по врачам - это около 25 тыс. человек, 25-26 тыс., в этих пределах. По среднему (медицинскому - ИФ) персоналу - в пределах 50 тыс. Это дефицит, который сегодня есть по отрасли", - сказал Мурашко на "правительственном часе" в Госдуме в среду.

По словам министра, "это не критичный дефицит, но он важный".

Мурашко сообщил, что этот дефицит прежде всего отмечается в первичном звене в сельском здравоохранении. Это приоритетное направление.

"В стационарах в городе, в общем, дефицита, как правило, нет. За исключением анастезиологов-реаниматологов. По ним сегодня востребованность колоссальная", - отметил он.

Михаил Мурашко Минздрав РФ Госдума
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