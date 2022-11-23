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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Суд решил, что постоянная регистрация в РФ не нужна для назначения пенсии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Третий кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону мужчины, которому в России отказали в назначении пенсии из-за отсутствия постоянной регистрации и учета по месту жительства в другой стране, сообщает в среду пресс-служба суда.

В октябре 2019 года истец обратился в Невский районный суд Петербурга с требованием обязать управление Пенсионного фонда досрочно назначить ему пенсию по старости и включить в страховой стаж периоды работы в РФ и специальный стаж, дающий право на назначение пенсии. Заявитель указал, что является гражданином России с 2015 года и не получает выплаты по старости в другом государстве.

В удовлетворении иска мужчине было отказано.

"Суд исходил из того, что истец не имеет постоянной регистрации на территории РФ, не снят с регистрационного учета по мету жительства на территории другого государства, в связи с чем нормы соглашения об учете стажа на территории государств - бывших республик СССР не могут быть к нему применены", - поясняют в кассационном суде.

Санкт-Петербургский городской суд оставил решение без изменения.

Затем Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции удовлетворила жалобу истца, отменив нижестоящие решения.

Судьи сочли ошибочными доводы о том, что для назначения страховой пенсии по старости необходимо иметь постоянную регистрацию в РФ и быть снятым с учета по месту регистрации в государстве-участнике СНГ, это противоречит соглашению об учете стажа.

Дело направлено на новое рассмотрение в Невский районный суд Петербурга.

Петербург
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