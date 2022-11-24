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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

В Липецкой области в аварии с машиной из ЛНР погибли четверо

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Липецкой области на трассе М4 "Дон" Skoda, зарегистрированная в Луганской народной республике, врезалась в столб, погибли четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в УМВД по региону в четверг.

ДТП произошло 24 ноября в 3:30 по московскому времени 436-м километре трассы М4. Легковая машина столкнулась со световой опорой. Погибли водитель - женщина 1989 года рождения, взрослая пассажирка и мальчики 10 и 12 лет, сказал представитель УМВД.

Пятилетняя девочка доставлена в Хлевенскую районную больницу.

Причины аварии устанавливаются.

М4 Дон МВД Липецкая область ЛНР
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