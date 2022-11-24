Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Режим ЧС введен в Тульской области в связи с гибелью части урожая из-за погоды

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Власти Тульской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями и гибелью части урожая.

Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. Об этом сообщается на областном сайте нормативно-правовых актов.

"Ввести на территории Тульской области с 24 ноября 2022 года и до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных образований. Границы зоны чрезвычайной ситуации определить в пределах границ Тульской области", - говорится в тексте постановления.

Установлен региональный уровень реагирования.

В период ЧС будет проводиться ежедневный мониторинг, обобщение и анализ размера ущерба сельхозкомпаний, а также оказание им помощи.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил разработать меры поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших от непогоды.

По данным Минсельхоза, из-за неблагоприятных погодных условий темпы уборки сильно снижены. Согласно прогнозам, не будут убраны посевы на 70 тыс. га, что составляет чуть более 7% от общей площади посевов.

Как заявил министр сельского хозяйства региона Алексей Степин, введение режима чрезвычайной ситуации природного характера "даст возможность обратиться в правительство РФ за компенсацией ущерба. К аграриям не будут применяться штрафные санкции за невыполнение целевых показателей по полученным субсидиям. Также банки рассмотрят возможность пролонгировать действующие кредиты.

Ранее осенью в регионе прошли сильные дожди, приведшие к переувлажнению почвы.

В последний раз в Тульской области режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями и гибелью части урожая вводился в ноябре 2016 года.

Тульская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росавиация не стала распределять субсидии на перевозки в Крым в 2023 году

Реакторы ЗАЭС переводят в "холодный" режим, подача тепла в Энергодар прекращена

Петербургский автозавод Nissan перешел в собственность НАМИ

Петербургский автозавод Nissan перешел в собственность НАМИ

Песков не подтвердил предположения о контактах РФ и США по поводу переговоров с Киевом

Что произошло за день: среда, 23 ноября

Лукашенко допустил, что судьба ОДКБ будет зависеть от результата СВО на Украине

Лукашенко допустил, что судьба ОДКБ будет зависеть от результата СВО на Украине
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 35 российских военных

Слуцкий заявил об отсутствии юридической силы у резолюции, объявившей РФ страной-спонсором терроризма

В Воронеже уничтожены диверсанты, готовившие атаки на военные и энергетические объекты

Дума приняла во II чтении пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Дума приняла во II чтении пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });