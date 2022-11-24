Режим ЧС введен в Тульской области в связи с гибелью части урожая из-за погоды

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Власти Тульской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями и гибелью части урожая.

Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. Об этом сообщается на областном сайте нормативно-правовых актов.

"Ввести на территории Тульской области с 24 ноября 2022 года и до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных образований. Границы зоны чрезвычайной ситуации определить в пределах границ Тульской области", - говорится в тексте постановления.

Установлен региональный уровень реагирования.

В период ЧС будет проводиться ежедневный мониторинг, обобщение и анализ размера ущерба сельхозкомпаний, а также оказание им помощи.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил разработать меры поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших от непогоды.

По данным Минсельхоза, из-за неблагоприятных погодных условий темпы уборки сильно снижены. Согласно прогнозам, не будут убраны посевы на 70 тыс. га, что составляет чуть более 7% от общей площади посевов.

Как заявил министр сельского хозяйства региона Алексей Степин, введение режима чрезвычайной ситуации природного характера "даст возможность обратиться в правительство РФ за компенсацией ущерба. К аграриям не будут применяться штрафные санкции за невыполнение целевых показателей по полученным субсидиям. Также банки рассмотрят возможность пролонгировать действующие кредиты.

Ранее осенью в регионе прошли сильные дожди, приведшие к переувлажнению почвы.

В последний раз в Тульской области режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями и гибелью части урожая вводился в ноябре 2016 года.