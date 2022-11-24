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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Президент поручил обеспечить переход системы власти на платформенный подход управления

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Государственному совету реализовать переход всей системы государственной власти к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода.

"Прошу правительство и Государственный совет в рамках работы по цифровой трансформации подготовить, а затем реализовать переход всей системы государственной власти на федеральном и региональном уровне к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (Artificial Intelligence Journey) в четверг.

Он подчеркнул, что выполнения этой задачи нужно добиваться во всех органах власти и по всем ключевым отраслям. Президент также попросил профильные компании оказать консультативную поддержку в этой работе.

"Я очень прошу вас, уважаемые коллеги, обращаюсь сейчас к участникам альянса (альянс отечественных компаний в сфере искусственного интеллекта - ИФ) еще раз, оказать правительству России, вашим коллегам, с которыми вы в постоянном контакте находитесь, необходимую консультативную поддержку", - отметил глава государства.

Он также предложил подключиться к этой работе Федеральному центру компетенций в сфере производительности труда.

Президент подчеркнул, что новую модель управления важно внедрять как в бизнесе, так и в органах власти.

Владимир Путин
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