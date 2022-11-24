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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

В декабре в Госдуме пройдут три "правительственных часа"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В декабре в Госдуме запланировано проведение трех "правительственных часов". Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков в четверг на заседании Думы.

Так, по его словам, 7 декабря перед депутатами выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, 14 декабря – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, 21 декабря – министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Госдума
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