Житель Новосибирска получил 14 лет строгого режима за финансирование терроризма

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - 1-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирска, перечислившего более 2,4 млн рублей участникам террористических организаций, к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием 5 лет из этого срока в тюрьме, сообщает УФСБ России по региону.

"1-ым Восточным окружным военным судом Мадумаров Ф.М. признан виновным в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима, с отбыванием части наказания в тюрьме сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Суд установил, что проживающий в Новосибирске Фарход Мадумаров являлся иностранным гражданином и сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

Мадумаров собирал на свою банковскую карту денежные средства на "джихад", после чего переводил их за рубеж лицам, находящимся в розыске за совершение преступлений террористической направленности.

"Общая сумма переведенных членам террористических структур средств составила более 2,4 млн рублей, - говорится в сообщении.

Дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, финансирование терроризма) было возбуждено и расследовано Следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области.