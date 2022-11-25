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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

В командовании ВМФ РФ сообщили о планах создать новые части морской пехоты

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Новые части морской пехоты планируется создать в России из-за изменения военно-политической обстановки, заявили в командовании ВМФ РФ.

"Существующая численность морской пехоты в целом обеспечивает выполнение поставленных задач. Однако с учетом изменения военно-политической обстановки формирование новых частей и подразделений планируется", - сообщил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-лейтенант Виктор Астапов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"На сегодняшний день боевой потенциал морской пехоты увеличивается за счет постоянного совершенствования организационно-штатной структуры соединений и частей путем введения в их состав танковых подразделений, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации, а также поставки новых и модернизации стоящих на вооружении образцов техники", - сказал он.

Астапов добавил, что в начале 2022 года морская пехота получила на вооружение более 20 модернизированных танков Т-80БВМ.

Морская пехота - род береговых войск ВМФ, предназначенный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

ВМФ РФ
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