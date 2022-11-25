Ректор ВГИКа Малышев опроверг слухи о своей болезни

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев в разговоре с "Интерфаксом" опроверг сообщения о своей госпитализации с коронавирусом.

"Слухи о моей тяжелой болезни и тяжелом состоянии несколько преувеличены. Я вполне здоров, работаю, сегодня на выезде, не в институте", - сказал Малышев, комментируя сообщения СМИ о своей госпитализации.

Он отметил, что "никаких ковидов, ничего у меня нет".

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что ректора ВГИК Малышева госпитализировали в Москве с коронавирусом и он находится в состоянии средней тяжести.