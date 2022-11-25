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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Пик активности звездопадов и затмение Марса Луной ожидаются в декабре

Пик активности звездопадов и затмение Марса Луной ожидаются в декабре
Метеорный поток Геминиды
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пик метеорного потока Урсиды придется на самую длинную ночь в году с 21 на 22 декабря, в ночь на 14 декабря ожидается пик звездопада Геминиды, однако понаблюдать за ними не позволит Луна, сообщает Московский планетарий.

"С 13 на 14 декабря – звездопад из созвездия Близнецы. Метеорный поток Геминиды обещает до 150 метеоров в час, но в этом году видимость Геминид не благоприятная. Луна (...) помешает наблюдению метеоров ", - говорится в сообщении на сайте планетария.

Также сообщается, что с 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, в небе будет наблюдаться пик метеорного потока Урсиды, Луна будет стремиться к новолунию и не помешает в наблюдении метеоров.

"8 декабря 2022 года утром произойдет сразу три астрономических события: полнолуние, противостояние Марса и его покрытие полной Луной", - сообщили в планетарии.

Урсиды – самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария. Для наблюдателей из Южного полушария Урсиды не видны.

Геминиды – это метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству "падающих звезд" все остальные метеорные потоки. В период активности метеоры могут падать очень часто и наблюдать их лучше на темном незасвеченном городскими огнями небе.

Московский планетарий
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