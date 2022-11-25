Кабмин одобрил идею бесплатного перевода до 1,4 млн руб. между своими счетами в банках

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму положительный отзыв на депутатский законопроект, который обязует российские банки переводить средства со счетов или вкладов физлиц на счета в других кредитных организациях в пределах суммы страхового возмещения по вкладам (сейчас 1,4 млн руб.) в месяц бесплатно.

Документ (№160987-8) был внесен в парламент в июле, авторы - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Лимит, в рамках которого не будет взиматься банками комиссия, предлагается установить для переводов средств физлиц со счетов, в том числе с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ.

"Законопроект поддерживается правительством РФ при условии его доработки ко второму чтению", - говорится в отзыве правительства. Кабинет министров рекомендовал депутатам изменить формулировку, так как из действующей может сделать вывод, что обязанность кредитных организаций осуществлять перевод денежных средств в размере до 1,4 млн руб. без взимания комиссионного вознаграждения предусмотрена исключительно по счетам в банке, в отношении которого наступил страховой случай. "Таким образом, проектируемая норма нуждается в уточнении", - отмечается в отзыве.

Одобренный правительством законопроект также устраняет дискриминацию на рынке розничных депозитов, когда банки дифференцируют ставки по вкладам в зависимости от способа внесения средств или покупки дополнительных услуг у связанных с ними структур.

Законопроект устанавливает запрет на дифференциацию ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения (продления договора вклада, перевод с банковского счета (вклада) в этом или ином банке, внесение наличных средств, перевод со специального счета оператора финансовой платформы), а также приобретения/отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе предоставляемых связанными с банком лицами.

Проблему дискриминации банками "старых" депозитов на фоне роста ставок поднимал ЦБ в конце 2021 года.

"Не должно быть дискриминации так называемых старых денег, когда ставки по вкладам для новых денег вкладчика более высокие. Это значит, что нужно перевести деньги, видимо, из другого банка, которые были наличными. Деньги на депозитах на эти ставки уже не распространяются. Это дискриминация старых и новых денег. На наш взгляд, здесь нужно будет вводить регулирование", - говорила в ноябре прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Законопроект также обяжет банки бесплатно информировать вкладчика об истечении срока вклада не позднее чем за 5 календарных дней до даты истечения, а по вкладам, внесенным на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств, - в течение 5 календарных дней после дня наступления таких обстоятельств. Информирование должно осуществляться способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.

Дата рассмотрения документа на пленарном заседании Госдумы пока не определена.