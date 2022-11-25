Правительство утвердило индексацию утильсбора на спецтехнику в РФ с 1 января 2023 г.

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило анонсированную ранее Минпромторгом индексацию утилизационного сбора на ряд наименований новой и бывшей в употреблении дорожно-строительной и специализированной автотехники, а также на прицепы и полуприцепы с 1 января 2023 года.

Соответствующее постановление от 24 ноября (№2132) за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

Индексация, как и анонсировалось регулятором, будет проведена через увеличение повышающих коэффициентов сбора от трети до нескольких раз, в зависимости от вида техники.

"Индексация предлагается в отношении автосамосвалов, прицепной и полуприцепной техники, а также отдельных категорий грузовых автомобилей, грейдеров, бульдозеров, катков, погрузчиков и карьерных самосвалов, производство которых освоено на территории РФ, а производственные мощности позволяют удовлетворить внутренний спрос", - сообщает Минпромторг, комментируя опубликованное постановление.

Министерство отмечает, что техника, производство которой в РФ не освоено – дорожные фрезы, ресайклеры, бетоноукладчики, самоходные скоростные комплексы по укладке асфальтобетонных дорог - утильсбором не облагается. Также постановление не предусматривает индексацию сбора в отношении категорий техники, спрос на которую российские производители могут удовлетворить не в полной мере - экскаваторы, некоторые категории погрузчиков, бульдозеров и карьерных самосвалов.

В пояснительной записке к проекту постановления регулятор ранее отмечал, что в результате нарушения логистических цепочек и укрепления рубля импорт некоторых категорий спецтехники в РФ существенно вырос.

"Наблюдается значительное увеличение доли техники из КНР, которое происходит в том числе за счет агрессивной ценовой политики китайских производителей, обеспечиваемой национальными мерами господдержки. В обозначенных условиях стоимость импортной техники стала ниже стоимости продукции российских производителей. В этой связи предлагается проиндексировать уровень взимаемого утильсбора в отношении наиболее чувствительных категорий техники с целью выравнивания рыночной стоимости иностранной и российской продукции", - обосновывал свои предложения Минпромторг.