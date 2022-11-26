Самолет едва не столкнулся с автомобилем в аэропорту Охотска

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку в связи с повреждением шасси самолета Ан-24 в аэропорту Охотск, сообщает в субботу пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"При движении самолета по взлетно-посадочной полосе командир экстренно затормозил из-за угрозы столкновения с грузовым автомобилем, который был замечен на границе ВПП. В результате экстренного торможения лопнули колеса шасси", - рассказали в пресс-службе.

Самолет выполнял чартерный рейс "Охотск-Хабаровск". На борту находились пять членов экипажа и 32 работника коммерческой организации.

Воздушное судно с автомобилем не столкнулось, пострадавших нет. Пассажиры возвращены в общежитие.

Проводится проверка.