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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

МВД РФ создало перечень заблокированных в СНГ интернет-сайтов о наркотиках

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В МВД России создали сводный перечень интернет-ресурсов, которые были заблокированы в странах СНГ за распространение наркотических веществ, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк журналистам в субботу.

Представитель МВД пояснила, что с инициативой создания данного перечня на заседании Совета выступил глава российской полиции Владимир Колокольцев. "Эта идея получила единогласную поддержку зарубежных коллег", - отметила Волк.

"В настоящее время организован единый центр, в который партнеры из стран Содружества направляют информацию о сайтах, содействовавших наркоторговле и по этой причине заблокированных. Эти сведения размещаются в специальном разделе официального сайта Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств (БКБОП)", - сказала она.

При этом для получения информации об интернет-ресурсе необходимо указать его полное доменное имя и ввести защитный код. При наличии сайта в перечне на экран будут выведены сведения о стране Содружества, для доступа с территории которой указанный ресурс был заблокирован. Перечень регулярно обновляется, подчеркнула представитель ведомства.

МВД России
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