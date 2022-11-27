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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Песков заявил, что уровень отношений с Анкарой позволяет разрешать разногласия на переговорах

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - У России есть разногласия с Турцией по Сирии, но уровень взаимодействия двух стран и политическая мудрость позволяют решать все спорные вопросы не путём конфронтации, а путём переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По Сирии разногласия есть с Турцией, когда-то их удалось купировать и расшить в Сочи, был подписан документ, вы помните, который зачитывали два министра. После этого мы слышали заявление Эрдогана, были и заявления наших представителей, которые говорили о том, что мы также не удовлетворены, как Турция выполняет свои обязательства", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого был выложен в Телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков продолжил: "Но с Турцией есть другая превосходная история - уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все-таки переговоров. И этот уровень взаимопонимания и взаимного уважения, действительно, это хорошая основа для того, чтобы даже такие сложные ситуации обсуждать".

Турция Дмитрий Песков
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