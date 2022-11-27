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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В Охотском море на рыболовецком судне произошел пожар

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Пожар на большом морозильном траулере (БМРТ) Sunfish в Охотском море произошел в воскресенье, данных о пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"Сообщение о пожаре на судне, поступило около 8:00 по Москве. На борту находятся 104 человека, они задействованы в ликвидации пожара", - сказал он.

О случившемся были оповещены суда, находящиеся в данном районе, первым к месту происшествия прибыло судно "Бутовск".

По предварительным данным, возгорание началось в одной из кают, также горел камбуз.

Капитан Sunfish дополнительно запросил противогазы и средства пожаротушения.

К настоящему времени удалось справиться с открытым огнем, тушение пожара продолжается.

В районе происшествия штормовая погода, высота волн - пять метров. По прогнозам, погода будет ухудшаться.

По данным Российского регистра морского судоходства, судно Sunfish приписано к сахалинскому порту Невельск, построено в 1992 году, водоизмещение 5 720 тонн.

Охотском море Sunfish
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