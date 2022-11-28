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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Подлодка "Магадан" с "Калибрами" вернулась во Владивосток после ракетных стрельб

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Дизельная подводная лодка "Магадан" Тихоокеанского флота (ТОФ), оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", вернулась в пункт базирования во Владивостоке после успешных ракетных стрельб в акватории Японского моря, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

"При выполнении учебной задачи был проведен комплекс тренировок и упражнений по предназначению с отработкой алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы высокоточным оружием", - говорится в сообщении.

Экипаж выполнил все поставленные задачи, поразив морскую и наземную цели с высокой точностью.

Дизельная подводная лодка "Магадан" - третья по счету подлодка проекта 636.3, способная нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр". В октябре прошло года "Магадан" включили в боевой состав Военно-морского флота России, на ней был поднят Андреевский флаг.

В октябре 2022 года подлодка завершила межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский Северным морским путем, преодолев более девяти тысяч морских миль.

Владивосток ТОФ
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