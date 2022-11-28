"Ростех" передал Минобороны очередной тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Филиал ПАО "Ил" - Авиастар" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") изготовил и передал очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный в интересах министерства обороны РФ, сообщает Ростех.

"Мы ведем регулярные поставки авиационной техники в интересах Минобороны. В этом году в войска уже переданы партии истребителей Су-30СМ2 и Су-35С, фронтовых бомбардировщиков Су-34, учебно-боевых самолетов Як-130, а сегодня российская армия получила очередной серийный военный транспортник Ил-76МД-90А", - сказал директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, эта машина - глубокое развитие легендарного советского Ил-76. Она получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, "стеклянную кабину", имеет увеличенную дальность полета и грузоподъемность.

"Фактически это новый, отвечающий всем современным требованиям самолет, который станет основой российской транспортной авиации. Мы планомерно наращиваем производство этих машин для российского военного ведомства, следующий транспортник находится в высокой степени готовности", - сообщил Чемезов.

"Поставка новых транспортных самолетов - наш вклад в обеспечение потребностей ВТА и укрепление обороноспособности страны. Сегодня в поточной линии сборки находится очередной Ил-76МД-90А. На заводе уже создается производственный задел на будущий год. В цехах в различной степени готовности находятся несколько воздушных судов, которые планируется сдать в 2023 году", - сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих. У нового самолета улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышены дальность полета и перевозимая нагрузка, а также улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи, сообщается в пресс-релизе.