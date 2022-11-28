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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Чаще заниматься спортом в этом году стали 35% россиян

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Более трети россиян (35%) в текущем году стали больше времени уделять занятиям спортом и физкультурой по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник на официальном сайте социологического института.

Результаты исследования показывают, что среди сограждан в возрасте 25-34 лет почти каждый второй (49%) в этом году повысил регулярность своих занятий спортом, среди респондентов 18-24 лет этот показатель составил 44%, среди опрошенных в возрасте 35-44 лет - 34%, сограждан 45-59 лет - 30%.

Социологи отмечают, что среди россиян в возрасте от 60 лет в этом году спортивную нагрузку увеличил почти каждый третий (31%).

По данным ВЦИОМ, 47% сограждан уделяют внимание спорту не чаще прежнего.

В свою очередь, согласно опросу, 16% россиян или каждый шестой отметили, что не занимаются спортом.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 19-20 ноября 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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