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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Ввоз агрохимикатов в РФ через любые пункты пропуска продлен до июля 2023 года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ввоз пестицидов и агрохимикатов в РФ через любые пункты пропуска продлен до 1 июля 2023 года.

Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 28 ноября 2022 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Он внес изменения в указ "О временном порядке ввоза в Российскую Федерацию пестицидов и агрохимикатов" от 18 апреля 2022 года. Сначала разрешение действовало до 1 июля 2022 года, затем было продлено до 31 декабря 2022 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщалось в пояснительной записке, эта мера направлена на "нивелирование негативных последствий от недружественных и противоречащих международному праву действий США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации по обеспечению пестицидами и агрохимикатами".

Ранее ввоз пестицидов и агрохимикатов в РФ был возможен только через 20 пропускных пунктов.

Минсельхоз РФ
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