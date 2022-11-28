Экс-советник главы Дагестана Махачев осужден на 8 лет за мошенничество

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы назначил восемь лет колонии общего режима бывшему советнику главы Республики Дагестан Осману Махачеву за особо крупное мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговором суда Махачеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе в понедельник.

Махачеву также назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, ему на три года запрещено занимать "должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций".

Махачев, по данным пресс-службы, признан виновным в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствием экс-чиновник обвинялся в особо крупном взяточничестве, однако суд переквалифицировал его действия.

В начале 2022 года Махачев был экстрадирован в Россию из Германии. Согласно фабуле дела, в 2017 году за 30 млн рублей он согласился оказать содействие в назначении претендента на должность главы муниципального образования "Докузпаринский район" Республики Дагестан.