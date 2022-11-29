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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Путин заявил, что число осужденных российскими судами за пять лет снизилось на 22%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российская судебная система идет по пути гуманизации, количество осужденных за пять лет сократилось на 22%, а приговоренных к лишению свободы - на 19%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Верховный суд России последовательно идет по пути более широкого применения наказаний, альтернативных лишению свободы, и мер пресечения, не связанных с заключением под стражу", - сказал он, выступая во вторник на всероссийском съезде судей.

Так, по словам главы государства, с 2016 по 2021 год общее число осужденных сократилось на 22%, а численность лиц, осужденных к реальному лишению свободы, - на 19%.

Он также обратил внимание на меры по гуманизации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Путин отметил, что за десять месяцев 2022 года судами было рассмотрено 5 тыс. таких дел в отношении 5,5 тыс. лиц. Осуждено было 3,5 тыс. человек, а в отношении 2 тыс. обвиняемых уголовные дела были прекращены судами. Приговоры, связанные с реальным лишением свободы, были вынесены 9% заключенных. Мера пресечения в виде заключения под стражу были избраны для 262 граждан.

Владимир Путин
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