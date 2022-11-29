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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Президент РФ заявил о важности скорейшего формирования судов в новых регионах России

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил Верховному суду РФ и другим судебным структурам обеспечить формирование составов судов на новых российских территориях.

"Как вы знаете, по итогам референдумов по воле миллионов людей в состав России вошли четыре новых субъекта Федерации - Донецкая Народная Республика, Луганская, Запорожская и Херсонская области. На этих территориях предполагается создание федеральных судов", - сказал Путин во вторник, выступая на всероссийском съезде судей.

В связи с этим Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества, подчеркнул Путин, предстоит большая работа по формированию новых составов судов и их скорейшей интеграции в российскую судебную систему.

"Это очень серьезный объем работы, связанный не только с подбором кадров составов судов, включая судей и работников судов, но и строительством новых зданий, материально-техническим обеспечением деятельности судов. И сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту. Уверен, что вы справитесь с этими задачами", - заявил глава государства.

Путин также обратил внимание на важность работы областных и районных судов Российской Федерации по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны.

"Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую судебную оценку", - сказал Путин.

Владимир Путин ВС РФ
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