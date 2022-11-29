Москва ждет от США инициативы для возобновления переговоров по стратегической стабильности

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Для того, чтобы говорить о возможности возобновления переговоров по стратегической стабильности с США, Вашингтон должен проявить соответствующую инициативу, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Этот вопрос целиком зависит от выбора, который сделают в Вашингтоне. У нас не было ни до, ни после решения о переносе сессии ДКК (Двусторонней консультационной комиссии - ИФ) никаких признаков, никаких сигналов, что с американской стороны к возобновлению такого диалога проявляется интерес", - сказал он журналистам в Москве.

Рябков пояснил: "Мы сами в этой сфере инициативу не проявляем, мы действуем по закону жанра, не отклоняясь от него".

"Коль скоро противоположная сторона приняла решение о свертывании этого диалога, именно она должна, если она сочтет это целесообразным, выступить с инициативой о его восстановлении. В противном случае мы окажемся в заведомо проигрышной позиции. Наш подход в этой тематике американцам хорошо известен: он не конъюнктурен, он основывается на глубоко осознаваемых нами интересах нашей национальной безопасности. Но мы считаем, что диалог возможен только исключительно на принципе баланса интересов в поиске общих знаменателей, здесь не может быть односторонних навязываний тех или иных предпочтений", - заявил замминистра.

Он отметил, что если это осознают в Вашингтоне и США будут готовы так работать, то "шансы есть". "Если нет, то не будет перспектив этого диалога даже после того, как он возобновится. Если он возобновится", - подчеркнул Рябков.