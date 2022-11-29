Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Москва ждет от США инициативы для возобновления переговоров по стратегической стабильности

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Для того, чтобы говорить о возможности возобновления переговоров по стратегической стабильности с США, Вашингтон должен проявить соответствующую инициативу, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Этот вопрос целиком зависит от выбора, который сделают в Вашингтоне. У нас не было ни до, ни после решения о переносе сессии ДКК (Двусторонней консультационной комиссии - ИФ) никаких признаков, никаких сигналов, что с американской стороны к возобновлению такого диалога проявляется интерес", - сказал он журналистам в Москве.

Рябков пояснил: "Мы сами в этой сфере инициативу не проявляем, мы действуем по закону жанра, не отклоняясь от него".

"Коль скоро противоположная сторона приняла решение о свертывании этого диалога, именно она должна, если она сочтет это целесообразным, выступить с инициативой о его восстановлении. В противном случае мы окажемся в заведомо проигрышной позиции. Наш подход в этой тематике американцам хорошо известен: он не конъюнктурен, он основывается на глубоко осознаваемых нами интересах нашей национальной безопасности. Но мы считаем, что диалог возможен только исключительно на принципе баланса интересов в поиске общих знаменателей, здесь не может быть односторонних навязываний тех или иных предпочтений", - заявил замминистра.

Он отметил, что если это осознают в Вашингтоне и США будут готовы так работать, то "шансы есть". "Если нет, то не будет перспектив этого диалога даже после того, как он возобновится. Если он возобновится", - подчеркнул Рябков.

МИД РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВД РФ заявило об отсутствии дефицита оргтехники для печати паспортов

МВД РФ заявило об отсутствии дефицита оргтехники для печати паспортов

Бывшую тюрьму "Кресты" в Петербурге могут выставить на торги в 2023 году

Бывшую тюрьму "Кресты" в Петербурге могут выставить на торги в 2023 году

Глава КС сказал, что возврат смертной казни возможен только в случае изменения Конституции

Глава КС сказал, что возврат смертной казни возможен только в случае изменения Конституции

В Минтрансе сообщили, что в КНР не признают страховые сертификаты судов под флагом РФ

Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Кудриным

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

Новак сообщил об обсуждении с Китаем системы расчетов без использования SWIFT

Новак назвал неприемлемым потолок цен на нефть и подтвердил планы работать только по рынку

Новак назвал неприемлемым потолок цен на нефть и подтвердил планы работать только по рынку

Литовский аналитический центр Riddle признан нежелательным в РФ

Кудрин объявил об уходе с поста председателя Счётной палаты

Кудрин объявил об уходе с поста председателя Счётной палаты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });