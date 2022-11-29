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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Блокировку иностранных СМИ в РФ в качестве ответной меры предложили согласовывать с МИД

Блокировку иностранных СМИ в РФ в качестве ответной меры предложили согласовывать с МИД
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ответная блокировка иностранного СМИ в России в случае запрета на территории другого государства деятельности российского СМИ будет согласовываться с МИД РФ.

В тексте проекта инструкции Генпрокуратуры РФ, размещенной на портале проектов нормативных правовых актов, сообщается, что "вопрос о возможности принятия решения о запрете (ограничении) деятельности иностранного средства массовой информации на территории Российской Федерации предварительно согласовывается с МИД России".

При наличии согласования МИД, решение о запрете деятельности иностранного СМИ в РФ передается на подпись генеральному прокурору либо его заместителю, после чего незамедлительно направляется в Роскомнадзор.

"При поступлении в Генеральную прокуратуру Российской Федерации уведомления от уполномоченных органов государственной власти об устранении обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о запрете (ограничении) деятельности иностранного средства массовой информации на территории Российской Федерации, с МИД России согласовывается возможность отмены ранее принятого решения", - говорится в проекте инструкции.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал закон о том, что в случае запрета на территории иностранного государства деятельности российского СМИ в качестве ответной меры на основании решения генерального прокурора или его заместителей в РФ может быть запрещена деятельность иностранного СМИ, в том числе в интернете.

Отмена решения о запрете в РФ деятельности иностранного СМИ возможна только после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его принятия.

МИД РФ Генпрокуратура
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