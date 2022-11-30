Путин обсудит с членами правительства РФ ситуацию с зарплатами бюджетников

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 30 ноября проведет очередное совещание с членами правительства России в режиме видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба Кремля.

Основной темой встречи станет обсуждение ситуации с зарплатами отдельных категорий работников бюджетной сферы, обозначенных указами 2012 года. С докладами выступят министр труда и социальной защиты Антон Котяков и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

В этот же день в режиме видеосвязи с участием главы государства состоится открытие в разных регионах страны ряда социальных объектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития.