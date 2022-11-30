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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

РЭО предлагает включить электронные сигареты в механизм расширенной ответственности производителей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Электронные сигареты следует включить в перечень товаров, подлежащих переработке в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), заявил в среду гендиректор Российского экологического оператора (ППК "РЭО") Денис Буцаев.

"В прошлом году в нашей стране было продано 67 млн электронных сигарет, это более 2000 тонн. Все они после использования ушли на полигоны разлагаться десятки, если не сотни лет. (...) В теории каждый элемент электронной сигареты можно переработать", - сказал Буцаев, которого цитирует пресс-служба РЭО.

"Но для регулирования утилизации таких отходов их сначала нужно включить в перечень товаров РОП, в отношении которых производители будут обязаны выполнять нормативы утилизации. Так эти товары получат шанс на вторую жизнь. РЭО уже готовил такое предложение в рамках совершенствования РОП по итогам встречи с одной из табачных компаний", - отметил гендиректор РЭО.

По его словам, в настоящий момент электронные сигареты в России не перерабатываются, так как их слишком сложно выбирать из общего потока мусора из-за их малого размера. При этом устройства состоят из множества компонентов и материалов, включая металл, пластик, аккумуляторы и вату.

Также, по данным РЭО, "каждая седьмая электронная сигарета в 2021 году была произведена в России нелегально". Такие устройства могут содержать в себе трудноперерабатываемые виды пластика, отметили в компании.

Механизм РОП начал работать в России с 2015 года в виде поправок в закон "Об отходах производства и потребления" (89-ФЗ). Он обязывает производителей и импортеров обеспечивать утилизацию своих товаров одним из трех способов: заключить договор с компанией-подрядчиком для их утилизации, создать собственный механизм утилизации своих товаров или заплатить экосбор государству.

24 августа вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал предложение о переносе ответственности за утилизацию упаковки от товаров с производителей товаров на производителей самой упаковки. Реформа механизма РОП позволит установить норматив утилизации упаковки в 100% уже с 2025 года, отметила она.

По словам вице-премьера, также планируется исключить участие в механизме ассоциаций утилизаторов, фактически используемых для обхода обязательств в рамках РОП, и снижать экосбор для производителей, использующих вторсырье.

Денис Буцаев РЭО
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